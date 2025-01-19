  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Перес переизбран на пост президента Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перес переизбран на пост президента Реала

Испания
Обновлено

Не было с кем соревноваться

Перес переизбран на пост президента Реала

Новина українською

Согласно данным протокола заседания избирательной комиссии клуба "Реал Мадрид", Флорентино Перес был переизбран на должность президента.

Испанец был единственным кандидатом и получил полную поддержку членов заседания. Новое соглашение Переса с клубом будет действовать до 2029 года.

Читайте такжеЛегенда на легенде. Топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2024 году

Напомним, функционер возглавлял "Реал" в период 2000-2006 годов, после чего подал в отставку. В 2009-м году Перес вернулся на пост президента, и не покидает его по сей день.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Сливочные воспользовались поражением Атлетико и возглавили таблицу. Реал Мадрид – Лас-Пальмас 4:1. Обзор матча
yellow-arrow
Пример. Реал – Лас-Пальмас 4:1. Легкая прогулка на Бернабеу для мадридцев
yellow-arrow
Травма позади. Алаба сыграл впервые за долгое время
Флорентино Перес Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
19.01.2025 в 23:11
Самый успешный президент фут.клубов в мире.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
19.01.2025 в 23:11
Самый успешный президент фут.клубов в мире.
Ответить
0
0
Море23 (Одесса)
19.01.2025 в 22:57
Мафия
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
19.01.2025 в 22:52
. Алєнь, фас!!!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости