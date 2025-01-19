Перес переизбран на пост президента Реала

Согласно данным протокола заседания избирательной комиссии клуба "Реал Мадрид", Флорентино Перес был переизбран на должность президента.

Испанец был единственным кандидатом и получил полную поддержку членов заседания. Новое соглашение Переса с клубом будет действовать до 2029 года.

Напомним, функционер возглавлял "Реал" в период 2000-2006 годов, после чего подал в отставку. В 2009-м году Перес вернулся на пост президента, и не покидает его по сей день.