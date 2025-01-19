Испания
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Перес переизбран на пост президента Реала
Не было с кем соревноваться
Согласно данным протокола заседания избирательной комиссии клуба "Реал Мадрид", Флорентино Перес был переизбран на должность президента.
Испанец был единственным кандидатом и получил полную поддержку членов заседания. Новое соглашение Переса с клубом будет действовать до 2029 года.
Напомним, функционер возглавлял "Реал" в период 2000-2006 годов, после чего подал в отставку. В 2009-м году Перес вернулся на пост президента, и не покидает его по сей день.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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19.01.2025 в 23:11
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