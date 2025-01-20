Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти назвал имя нападающего, которого он считает лучшим в мире на своей позиции
О ком же речь?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти назвал имя нападающего, которого он считает лучшим в мире на своей позиции, оценив его выступление в матче против "Лас-Пальмаса" (4:1).
"Килиан Мбаппе является лучшим центрфорвардом в мире, в этом не должно быть никаких сомнений. Он умеет играть на этой позиции. Мбаппе — замечательный нападающий, который очень хорошо играет именно в центре, а не на фланге, потому что таким образом ему удается максимально использовать свои уникальные скоростные способности на свободном пространстве и продемонстрировать свою непревзойденную технику", — приводит слова Анчелотти во время послематчевой пресс-конференции beIN SPORTS.
Заметим, что в своем последнем матче Мбаппе забил свой 300-й и 301-й мячи соответственно за время клубной карьеры. Для этого 26-летнему французу понадобилось 398 матчей во всех соревнованиях.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в текущем сезоне Килиан Мбаппе забил 17 голов и отдал три ассиста в 29 матчах за "Реал" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Саладуха назвала 5 последствий решения Ковтуна получить гражданство Хорватии
- Андриевский признался, куда мог перейти, кроме Полесья
- Зачем далеко ходить за усилением: Рух подписал футболиста, проживающего в Винниках
- Клопп может возобновить карьеру в Испании
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров