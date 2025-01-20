  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти назвал имя нападающего, которого он считает лучшим в мире на своей позиции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти назвал имя нападающего, которого он считает лучшим в мире на своей позиции

Испания

О ком же речь?

Анчелотти назвал имя нападающего, которого он считает лучшим в мире на своей позиции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти назвал имя нападающего, которого он считает лучшим в мире на своей позиции, оценив его выступление в матче против "Лас-Пальмаса" (4:1).

"Килиан Мбаппе является лучшим центрфорвардом в мире, в этом не должно быть никаких сомнений. Он умеет играть на этой позиции. Мбаппе — замечательный нападающий, который очень хорошо играет именно в центре, а не на фланге, потому что таким образом ему удается максимально использовать свои уникальные скоростные способности на свободном пространстве и продемонстрировать свою непревзойденную технику", — приводит слова Анчелотти во время послематчевой пресс-конференции beIN SPORTS.

Читайте такжеМбаппе считает, что никто не будет жалеть о его переходе в Реал в будущем

Заметим, что в своем последнем матче Мбаппе забил свой 300-й и 301-й мячи соответственно за время клубной карьеры. Для этого 26-летнему французу понадобилось 398 матчей во всех соревнованиях.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в текущем сезоне Килиан Мбаппе забил 17 голов и отдал три ассиста в 29 матчах за "Реал" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Анчелотти - о критике болельщиков: Свист на Бернабеу причиняет боль
yellow-arrow
Догнали Барселону. Сельта - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Ничья Осасуны и Райо Вальекано, победа Валенсии
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
beIN SPORTS
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости