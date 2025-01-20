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Догнали Барселону. Сельта - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча
"Красно-белые" на ходу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" минимально обыграл "Сельту" в 20-м туре Ла Лиги.
Победу баскам принесли голы Алекса Беренгера и Даниэля Вивиана.
Таким образом, "Атлетик" догнал в турнирной таблице чемпионата Испании "Барселону", имея в активе 39 очков.
Ла Лиги. 20-й тур
Виго. "Эстадио Балаидос"
"Сельта" – "Атлетик" 1:2
Голы: Альварес, 74 – Беренгер, 62, Вивиан, 71
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