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Догнали Барселону. Сельта - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания

"Красно-белые" на ходу

Догнали Барселону. Сельта - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" минимально обыграл "Сельту" в 20-м туре Ла Лиги.

Победу баскам принесли голы Алекса Беренгера и Даниэля Вивиана.

Таким образом, "Атлетик" догнал в турнирной таблице чемпионата Испании "Барселону", имея в активе 39 очков.

Ла Лиги. 20-й тур

Виго. "Эстадио Балаидос"

"Сельта" – "Атлетик" 1:2

Голы: Альварес, 74 – Беренгер, 62, Вивиан, 71

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