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Анчелотти - о критике болельщиков: Свист на Бернабеу причиняет боль
На огромные амбиции огромные требования
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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал крупную победу над "Лас-Пальмасом" (4:1) в Ла Лиге, а также ответил на вопросы журналистов о состоянии команды.
"Я в замешательстве, потому что слышал, что мы ужасны в футболе, но вижу, что "Реал Мадрид" на высоте. Я продолжу изучать, где они ошибаются. Сегодня мы показали полноценный и цельный матч, очень качественный и с правильным настроем. Мы начали неудачно, но это не изменило наш подход.
Думаю, критика в адрес "Реала" и в мой адрес более жесткая по сравнению с другими.
Я не хочу сказать, что мы играем в самый лучший футбол, но мы не так уж и плохи. Команда хорошо обучена. Иногда они играют лучше, иногда хуже. Иногда есть хороший баланс, а иногда нет. Мы стараемся играть в свой стиль футбола, основываясь на характеристиках моих футболистов.
Порядок исполнения пенальти? Винисиус, Мбаппе, Беллингем.
Сколько у меня жизней? Одна, и я наслаждаюсь ею, как могу. "Реал" очень помогает мне наслаждаться ею.
Свист на "Бернабеу" причиняет боль, потому что это критика обиженных болельщиков. Это мотивирует нас. В кубковом матче это был тревожный сигнал, и он был полезен. Команда показала отличную игру", - цитирует специалиста официальный сайт "сливочных".
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