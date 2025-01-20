Анчелотти - о критике болельщиков: Свист на Бернабеу причиняет боль

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал крупную победу над "Лас-Пальмасом" (4:1) в Ла Лиге, а также ответил на вопросы журналистов о состоянии команды.

"Я в замешательстве, потому что слышал, что мы ужасны в футболе, но вижу, что "Реал Мадрид" на высоте. Я продолжу изучать, где они ошибаются. Сегодня мы показали полноценный и цельный матч, очень качественный и с правильным настроем. Мы начали неудачно, но это не изменило наш подход.

Думаю, критика в адрес "Реала" и в мой адрес более жесткая по сравнению с другими.

Я не хочу сказать, что мы играем в самый лучший футбол, но мы не так уж и плохи. Команда хорошо обучена. Иногда они играют лучше, иногда хуже. Иногда есть хороший баланс, а иногда нет. Мы стараемся играть в свой стиль футбола, основываясь на характеристиках моих футболистов.

Порядок исполнения пенальти? Винисиус, Мбаппе, Беллингем.

Сколько у меня жизней? Одна, и я наслаждаюсь ею, как могу. "Реал" очень помогает мне наслаждаться ею.

Свист на "Бернабеу" причиняет боль, потому что это критика обиженных болельщиков. Это мотивирует нас. В кубковом матче это был тревожный сигнал, и он был полезен. Команда показала отличную игру", - цитирует специалиста официальный сайт "сливочных".