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Реал Сосьедад стремится подписать перспективного защитника Барселоны
Жирона может опоздать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" стремится подписать перспективного центрбека "Барселоны".
Согласно информации от издания Diario SPORT, руководство "Реал Сосьедада" очень заинтересовано в подписании Эрика Гарсии, который может потерять шансы на попадание в основу из-за возвращения к тренировкам Андреаса Кристенсена и продления контракта с Рональдом Араухо, что значительно увеличит конкуренцию на позиции центрального защитника в команда Ханси Флика.
Несмотря на то, что Эрик Гарсия говорил, что хочет остаться в "Барселоне", в последние дни появлялась информация о его возможном переходе в "Жирону", единственную команду, ради которой он готов покинуть каталонский гранд. Однако интерес "Реал Сосьедада" к 24-летнему испанцу начинает расти, и они могут навязать конкуренцию "жиронцам".
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В этом сезоне Эрик Гарсия сыграл в 16 матчах за "Барселону" во всех турнирах, отметившись одним голом и ассистом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 18 миллионов евро.
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