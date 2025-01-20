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Реал Сосьедад стремится подписать перспективного защитника Барселоны

Испания

Жирона может опоздать

Реал Сосьедад стремится подписать перспективного защитника Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Сосьедад" стремится подписать перспективного центрбека "Барселоны".

Согласно информации от издания Diario SPORT, руководство "Реал Сосьедада" очень заинтересовано в подписании Эрика Гарсии, который может потерять шансы на попадание в основу из-за возвращения к тренировкам Андреаса Кристенсена и продления контракта с Рональдом Араухо, что значительно увеличит конкуренцию на позиции центрального защитника в команда Ханси Флика.

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Несмотря на то, что Эрик Гарсия говорил, что хочет остаться в "Барселоне", в последние дни появлялась информация о его возможном переходе в "Жирону", единственную команду, ради которой он готов покинуть каталонский гранд. Однако интерес "Реал Сосьедада" к 24-летнему испанцу начинает расти, и они могут навязать конкуренцию "жиронцам".

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В этом сезоне Эрик Гарсия сыграл в 16 матчах за "Барселону" во всех турнирах, отметившись одним голом и ассистом. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 18 миллионов евро.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Жирона Эрик Гарсия
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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