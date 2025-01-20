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Летучие мыши поднимаются с дна таблицы. Валенсия - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча

Испания

Выбираются из кризиса

Летучие мыши поднимаются с дна таблицы. Валенсия - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" неожиданно обыграла "Реал Сосьедад" в 20-м туре чемпионата Испании.

Единственный мяч во встрече на 26-й минуте забил Уго Дуро.

Стоит отметить, что это первая победа "Валенсии" в Ла Лиге с 23 ноября 2024 года. Благодаря ей "летучие мыши" поднялись с 20-го на 19-е место турнирной таблицы.

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Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" 1:0

Голы: Дуро, 26

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Валенсия (Испания) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ла Лига
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