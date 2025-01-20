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Инсайдер подтвердил информацию о переезде звездного вингера Манчестер Юнайтед в Испанию

Испания

Официальное объявление состоится вскоре

Инсайдер подтвердил информацию о переезде звездного вингера Манчестер Юнайтед в Испанию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный инсайдер подтвердил информацию о переходе звездного вингера "Манчестер Юнайтед" в "Реал Бетис".

Согласно информации от Фабрицио Романо, представители обоих клубов договорились о переходе 24-летнего Антони на правах аренды. На данный момент известно о том, что стороны заключают все необходимые документы, после чего сам игрок отправится в Испанию для прохождения медобследования.

Отмечается, что в этой сделке "Бетис" не будет иметь опции выкупа футболиста. Бразилец вернется в "МЮ" по итогам текущего сезона в июне. Вопрос его будущего в английском клубе будет решен летом.

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Напомним, что Антони присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года за 95 миллионов евро из "Аякса". За это время он провел 96 игр в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 5 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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