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Инсайдер подтвердил информацию о переезде звездного вингера Манчестер Юнайтед в Испанию
Официальное объявление состоится вскоре
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер подтвердил информацию о переходе звездного вингера "Манчестер Юнайтед" в "Реал Бетис".
Согласно информации от Фабрицио Романо, представители обоих клубов договорились о переходе 24-летнего Антони на правах аренды. На данный момент известно о том, что стороны заключают все необходимые документы, после чего сам игрок отправится в Испанию для прохождения медобследования.
Отмечается, что в этой сделке "Бетис" не будет иметь опции выкупа футболиста. Бразилец вернется в "МЮ" по итогам текущего сезона в июне. Вопрос его будущего в английском клубе будет решен летом.
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Напомним, что Антони присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года за 95 миллионов евро из "Аякса". За это время он провел 96 игр в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 5 ассистов.
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