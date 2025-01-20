Лапорта: Неназначенный пенальти на Кунде – это скандал. В подобной ситуации с Рюдигером дали свисток

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта раскритиковал решение Пабло Гонсалеса Фуэртеса не назначать пенальти после того, как полузащитник "Хетафе" Крисантус Уче чуть не свалил в своей штрафной защитника "блауграны" Жиля Кунде на 80-й минуте очного матча (1:1) в Ла Лиге.

"Судейство в игре с "Хетафе" было позорным. Неназначенный пенальти на Кунде – это скандал. В подобной ситуации с Рюдигером был дан свисток. СМИ следует чаще повторять эти кадры", – приводит слова Лапорты AS.

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