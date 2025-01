Лапорта: Неназначенный пенальти на Кунде – это скандал. В подобной ситуации с Рюдигером дали свисток

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта раскритиковал решение Пабло Гонсалеса Фуэртеса не назначать пенальти после того, как полузащитник "Хетафе" Крисантус Уче чуть не свалил в своей штрафной защитника "блауграны" Жиля Кунде на 80-й минуте очного матча (1:1) в Ла Лиге.

Same season, same action, different decision:



- Getafe player grabs Rudiger, penalty for Madrid.



- Getafe player grabs Koundé, nothing. pic.twitter.com/G6DVCTzqyL