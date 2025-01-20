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Лапорта: Неназначенный пенальти на Кунде – это скандал. В подобной ситуации с Рюдигером дали свисток

Испания
Обновлено

Претензии функционера

Лапорта: Неназначенный пенальти на Кунде – это скандал. В подобной ситуации с Рюдигером дали свисток

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта раскритиковал решение Пабло Гонсалеса Фуэртеса не назначать пенальти после того, как полузащитник "Хетафе" Крисантус Уче чуть не свалил в своей штрафной защитника "блауграны" Жиля Кунде на 80-й минуте очного матча (1:1) в Ла Лиге.

"Судейство в игре с "Хетафе" было позорным.

Неназначенный пенальти на Кунде – это скандал. В подобной ситуации с Рюдигером был дан свисток. СМИ следует чаще повторять эти кадры", – приводит слова Лапорты AS.

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Жоан Лапорта Барселона Хетафе пенальти Антонио Рюдигер арбитр Жюль Кунде
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
20.01.2025 в 14:16
. Кабан вирішив знайти когось крайнього. Епізод не впливав на гостроту атаки, м'яч був "уходящим" за межі поля, Кундя ніяк чином не вспівав на нього. Це вважається заграним моментом і ніде в цивілізованому футбольному світі за таке пенальті не поставлять . Але в барсонутих придурків свій паралельний оленячий світ
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Комментарии 2
ANESTEZIO (Вінниця )
20.01.2025 в 14:16
. Кабан вирішив знайти когось крайнього. Епізод не впливав на гостроту атаки, м'яч був "уходящим" за межі поля, Кундя ніяк чином не вспівав на нього. Це вважається заграним моментом і ніде в цивілізованому футбольному світі за таке пенальті не поставлять . Але в барсонутих придурків свій паралельний оленячий світ
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
20.01.2025 в 14:25
Краще б Залупорта думав де для пути гроші взяти, що ще продати?
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