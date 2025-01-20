Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона и Реал узнали соперников в четвертьфинале Кубка Испании. Сыграют ли между собой гранды?
Известны результаты жеребьевки
Фото - RFEF
В понедельник, 20-го января, состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Короля. На официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF) были опубликованы пары следующей стадии соревнований.
- "Валенсия" — "Барселона"
- "Леганес" — "Реал Мадрид"
- "Атлетико Мадрид" — "Хетафе"
- "Реал Сосьедад" — "Осасуна"
???? ???????????????????????????? | ¡¡ESTOS SON LOS ???????????????????????? ???????? ????????????????????????????!!— RFEF (@rfef) January 20, 2025
????️ Esta eliminatoria, a partido único, se jugará los días 4, 5 y 6 de febrero.
ℹ️ ¿Más información? La tienes en https://t.co/tP49bAAUBv.#LaCopaMola???? | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/yFARRNvDLk
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Одноматчевые противостояния состоятся в период с 4-го по 6-е февраля 2025 года. Точные даты поединков будут опубликованы позже. В полуфинале команды сыграют две игры: дома и на выезде.
Популярное сейчас
- Официально. Карпаты подписали четырех лидеров Руха
- Анчелотти назвал имя нападающего, которого он считает лучшим в мире на своей позиции
- "Ситуация близка к критической": Красноперов сообщил о положении дел в Мариуполе
- Кубок короля. Реал – Сельта 5:2. Мадридцы создали себе проблемы на ровном месте и успешно их решили
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров