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Барселона и Реал узнали соперников в четвертьфинале Кубка Испании. Сыграют ли между собой гранды?

Испания

Известны результаты жеребьевки

Барселона и Реал узнали соперников в четвертьфинале Кубка Испании. Сыграют ли между собой гранды?

Фото - RFEF

Новина українською

В понедельник, 20-го января, состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Короля. На официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF) были опубликованы пары следующей стадии соревнований.

  • "Валенсия" — "Барселона"
  • "Леганес" — "Реал Мадрид"
  • "Атлетико Мадрид" — "Хетафе"
  • "Реал Сосьедад" — "Осасуна"
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Одноматчевые противостояния состоятся в период с 4-го по 6-е февраля 2025 года. Точные даты поединков будут опубликованы позже. В полуфинале команды сыграют две игры: дома и на выезде.

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Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид) Хетафе Осасуна (Памплона) Леганес
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Источник:
RFEF
Опубликовал: Андрей Журба
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