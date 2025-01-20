Барселона и Реал узнали соперников в четвертьфинале Кубка Испании. Сыграют ли между собой гранды?

В понедельник, 20-го января, состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Короля. На официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF) были опубликованы пары следующей стадии соревнований.

"Валенсия" — "Барселона"

"Леганес" — "Реал Мадрид"

"Атлетико Мадрид" — "Хетафе"

"Реал Сосьедад" — "Осасуна"

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????️ Esta eliminatoria, a partido único, se jugará los días 4, 5 y 6 de febrero.



ℹ️ ¿Más información? La tienes en https://t.co/tP49bAAUBv.#LaCopaMola???? | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/yFARRNvDLk — RFEF (@rfef) January 20, 2025

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Одноматчевые противостояния состоятся в период с 4-го по 6-е февраля 2025 года. Точные даты поединков будут опубликованы позже. В полуфинале команды сыграют две игры: дома и на выезде.