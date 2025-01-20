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Решение принято. Инсайдер рассказал о планах Анчелотти после сезона

Испания

Не будет дорабатывать контракт?

Решение принято. Инсайдер рассказал о планах Анчелотти после сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти не собирается продолжать возглавлять мадридский "Реал" в сезоне 2025/26. Об этом сообщает OndaCero.

По информации журналистов издания, 65-летний специалист покинет клуб этим летом даже в случае завоевания титулов в нынешней кампании. В то же время, завершать свою тренерскую карьеру он не собирается.

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Главным фаворитом на замену итальянцу является наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо.

Чуть более месяца назад Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории "Реала", завоевав со "сливочными" 15-й трофей. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

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Хаби Алонсо Карло Анчелотти Реал (Мадрид) контракт тренер
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Источник:
OndaCero
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
20.01.2025 в 16:01
А в итоге придёт физручелло Зидан.
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0
3
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Комментарии 7
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Bаrcelinius
20.01.2025 в 16:01
А в итоге придёт физручелло Зидан.
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0
3
ANESTEZIO (Вінниця )
20.01.2025 в 16:02
...Який виграв три поспіль ЛЧ, і їбав путу
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
20.01.2025 в 16:09
З язика зняв)
 
1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
20.01.2025 в 16:05
Путі тільки потрібно молитися на того як ЗіЗу
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.01.2025 в 15:53
Как бы логично.алонзо притащит с собой виртца. Ждемс
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
20.01.2025 в 16:04
Нафіг той Вірц. Бомбардири в Німеччині це бомбардири в Німеччині. Там в них свобода дій, в інших країнах вони не блискаюиь. Останніі приклади Фулькруг в ВХ, Вернер( повсюди), Йович і ще багато
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1
0
Лекарь (село Дарниця)
20.01.2025 в 16:10
Нафіга той Вірц, при всій повазі, якщо в тебе є Мбаппе, Родріго та Віні?
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1
0

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