Решение принято. Инсайдер рассказал о планах Анчелотти после сезона

Карло Анчелотти не собирается продолжать возглавлять мадридский "Реал" в сезоне 2025/26. Об этом сообщает OndaCero.

По информации журналистов издания, 65-летний специалист покинет клуб этим летом даже в случае завоевания титулов в нынешней кампании. В то же время, завершать свою тренерскую карьеру он не собирается.

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Главным фаворитом на замену итальянцу является наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо.

Чуть более месяца назад Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории "Реала", завоевав со "сливочными" 15-й трофей. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.