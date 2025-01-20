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Решение принято. Инсайдер рассказал о планах Анчелотти после сезона
Не будет дорабатывать контракт?
Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти не собирается продолжать возглавлять мадридский "Реал" в сезоне 2025/26. Об этом сообщает OndaCero.
По информации журналистов издания, 65-летний специалист покинет клуб этим летом даже в случае завоевания титулов в нынешней кампании. В то же время, завершать свою тренерскую карьеру он не собирается.
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Главным фаворитом на замену итальянцу является наставник леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо.
Чуть более месяца назад Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории "Реала", завоевав со "сливочными" 15-й трофей. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.
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