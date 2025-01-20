Футболисты Барселоны требовали от руководства клуба объяснить ситуацию с регистрацией новых игроков

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта был вынужден лично встретиться с командой и объяснить причины сложностей с регистрацией новых игроков.

Как известно, "Барселона" переживала непростой период, связанный с финансовыми ограничениями. Это привело к задержке регистрации новых футболистов, в частности Дани Ольмо и Пау Виктора. Ситуация вызвала недовольство среди игроков, которые требовали от руководства клуба объяснений по этому поводу.

Как пишет издание Sport, Лапорта во время встречи с командой пытался объяснить игрокам сложность финансовой ситуации клуба. Однако, его объяснения не удовлетворили футболистов. Игроки не поняли, почему руководство не могло предусмотреть такие проблемы заранее и принять соответствующие меры.