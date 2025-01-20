  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Футболисты Барселоны требовали от руководства клуба объяснить ситуацию с регистрацией новых игроков
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболисты Барселоны требовали от руководства клуба объяснить ситуацию с регистрацией новых игроков

Испания

Лапорта все-таки попытался объяснить ситуацию команде

Футболисты Барселоны требовали от руководства клуба объяснить ситуацию с регистрацией новых игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта был вынужден лично встретиться с командой и объяснить причины сложностей с регистрацией новых игроков.

Как известно, "Барселона" переживала непростой период, связанный с финансовыми ограничениями. Это привело к задержке регистрации новых футболистов, в частности Дани Ольмо и Пау Виктора. Ситуация вызвала недовольство среди игроков, которые требовали от руководства клуба объяснений по этому поводу.

Как пишет издание Sport, Лапорта во время встречи с командой пытался объяснить игрокам сложность финансовой ситуации клуба. Однако, его объяснения не удовлетворили футболистов. Игроки не поняли, почему руководство не могло предусмотреть такие проблемы заранее и принять соответствующие меры.

Читайте такжеБарселона и Реал узнали соперников в четвертьфинале Кубка Испании. Сыграют ли между собой гранды?
По теме
yellow-arrow
Клуб Ла Лиги ведет переговоры по защитнику Полесья
yellow-arrow
Решение принято. Инсайдер рассказал о планах Анчелотти после сезона
yellow-arrow
Барселона и Реал узнали соперников в четвертьфинале Кубка Испании. Сыграют ли между собой гранды?
Жоан Лапорта Барселона Дани Ольмо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости