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Ферран Торрес высказался о своем будущем в Барселоне
Испанец поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Барселоны" Ферран Торрес высказался о своем будущем в команде.
"Мое будущее? Оно в "Барсе", больше ничего сказать... все ясно! Я счастлив здесь и с нетерпением жду того, что будет дальше", - сказал игрок.
Добавим, что у Торреса контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2027 года. А Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 28 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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