Ферран Торрес высказался о своем будущем в Барселоне

Правый вингер "Барселоны" Ферран Торрес высказался о своем будущем в команде.

"Мое будущее? Оно в "Барсе", больше ничего сказать... все ясно! Я счастлив здесь и с нетерпением жду того, что будет дальше", - сказал игрок.