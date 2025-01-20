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Ферран Торрес высказался о своем будущем в Барселоне

Испания

Испанец поделился своими мыслями

Ферран Торрес высказался о своем будущем в Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Барселоны" Ферран Торрес высказался о своем будущем в команде.

"Мое будущее? Оно в "Барсе", больше ничего сказать... все ясно! Я счастлив здесь и с нетерпением жду того, что будет дальше", - сказал игрок.

Добавим, что у Торреса контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2027 года. А Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 28 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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