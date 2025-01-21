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Примера. Вильярреал – Мальорка 4:0. Голевая феерия за восемь минут

Испания

"Вильярреал" неожиданно разгромил "Мальорку" в заключительном матче 20 тура Примеры

Примера. Вильярреал – Мальорка 4:0. Голевая феерия за восемь минут

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Примера. 20-й тур
Вильярреал. Эстадио де ла Керамика”
Вильярреал - Мальорка 4:0
Голы: Л. Коста, 20; Баэна, 24, Парехо, 26, Пино, 28

Вильярреал: Жуниор Рейс – Кардона, Л. Коста, Фойт (Камбвала, 68), Кико Фемения – А. Баэна, Гуе (Терратс, 86), Парехо (Д. Суарес, 76), Пино (Кабанес, 60) – Барри (А. Перес, 76), Морено (Пепе, 68).

Мальорка: Грейф - Маффео (Морей, 46), Вальент (Валери, 85), Райльо, Мохика - Родригес (Наварро, 46), Саму Коста (Копете, 46), Маскарель, Дардер (А. Санчес, 46) - Ларин (Асано, 74), Мурики.

Предупреждения: А. Баэна, 90+2 - Дардер, 40, Родригес, 45+4, Мохика, 89.

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Примера Мальорка Вильярреал Ла Лига
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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