Результат оформлен за восемь минут. Вильярреал - Мальорка 4:0. Видео голов и обзор матча

"Вильярреал" разгромно обыграл "Мальорку" в 20-м туре чемпионата Испании.

Все свои четыре гола в поединке "желтая субмарина" забила за восемь минут.

Благодаря этой победе "Вильярреал" вышел на единоличное пятое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Мальорка", в свою очередь, находится на шестой строчке с 30 баллами.

Примера. 20-й тур

Вильярреал. "Эстадио де ла Керамика”

"Вильярреал" - "Мальорка" 4:0

Голы: Л. Коста, 20; Баэна, 24, Парехо, 26, Пино, 28