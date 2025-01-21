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Результат оформлен за восемь минут. Вильярреал - Мальорка 4:0. Видео голов и обзор матча
Островитяне откровенно посыпались в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильярреал" разгромно обыграл "Мальорку" в 20-м туре чемпионата Испании.
Все свои четыре гола в поединке "желтая субмарина" забила за восемь минут.
Благодаря этой победе "Вильярреал" вышел на единоличное пятое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Мальорка", в свою очередь, находится на шестой строчке с 30 баллами.
Примера. 20-й тур
Вильярреал. "Эстадио де ла Керамика”
"Вильярреал" - "Мальорка" 4:0
Голы: Л. Коста, 20; Баэна, 24, Парехо, 26, Пино, 28
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