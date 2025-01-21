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Жирона и Комо будут соревноваться за подписание центрального защитника Барселоны

Испания

Гонка за игрока набирает обороты

Жирона и Комо будут соревноваться за подписание центрального защитника Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" и "Комо" будут вести между собой борьбу за подписание центрального защитника "Барселоны".

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, оба клуба хотят подписать молодого центрбека Эрика Гарсию, который, скорее всего, станет доступен в этом месяце на трансферном рынке, поскольку каталонский гранд собирается подписать новый контракт с Рональдом Араухо.

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Отмечается, что "Комо" уже предложил "Барселоне" 7 миллионов евро за 24-летнего испанца, однако "Жирона" надеется убедить игрока в переходе на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа игрока.

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Ранее сообщалось о серьезном интересе к игроку со стороны "Реал Сосьедада".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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