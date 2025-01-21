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Жирона и Комо будут соревноваться за подписание центрального защитника Барселоны
Гонка за игрока набирает обороты
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" и "Комо" будут вести между собой борьбу за подписание центрального защитника "Барселоны".
Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, оба клуба хотят подписать молодого центрбека Эрика Гарсию, который, скорее всего, станет доступен в этом месяце на трансферном рынке, поскольку каталонский гранд собирается подписать новый контракт с Рональдом Араухо.
Отмечается, что "Комо" уже предложил "Барселоне" 7 миллионов евро за 24-летнего испанца, однако "Жирона" надеется убедить игрока в переходе на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа игрока.
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Ранее сообщалось о серьезном интересе к игроку со стороны "Реал Сосьедада".
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