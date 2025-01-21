Барселона хочет подписать звездного нападающего Манчестер Юнайтед

"Барселона" стремится подписать звездного нападающего "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца сезона.

По информации от испанского издания Diario SPORT, руководство «Барселоны» уже договорилось с 27-летним Маркусом Рашфордом об условиях личного контракта, но каталонскому гранду нужно найти средства для того, чтобы покрыть часть зарплаты нападающего.

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Если "блаугранас" кого-то и отпустят, то наиболее вероятным вариантом считается уход Эрика Гарсии, за которым активно следит "Жирона". К нему также проявляет интерес "Реал Сосьедад" и "Комо" из Серии А, который готов побороться за его переход с испанским командами во время зимнего трансферного окна.

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В этом сезоне Маркус Рашфорд забил 7 голов и отдал три результативные передачи в 24 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.