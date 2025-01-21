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Барселона хочет подписать звездного нападающего Манчестер Юнайтед

Испания

Каталонский гранд провел успешные переговоры с футболистом

Барселона хочет подписать звездного нападающего Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" стремится подписать звездного нападающего "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца сезона.

По информации от испанского издания Diario SPORT, руководство «Барселоны» уже договорилось с 27-летним Маркусом Рашфордом об условиях личного контракта, но каталонскому гранду нужно найти средства для того, чтобы покрыть часть зарплаты нападающего.

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Если "блаугранас" кого-то и отпустят, то наиболее вероятным вариантом считается уход Эрика Гарсии, за которым активно следит "Жирона". К нему также проявляет интерес "Реал Сосьедад" и "Комо" из Серии А, который готов побороться за его переход с испанским командами во время зимнего трансферного окна.

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В этом сезоне Маркус Рашфорд забил 7 голов и отдал три результативные передачи в 24 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
21.01.2025 в 11:39
Вы тоже видите, шо Рашфорд и Бальде лицами похожи?
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
21.01.2025 в 11:39
Вы тоже видите, шо Рашфорд и Бальде лицами похожи?
Ответить
0
1

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