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Барселона хочет подписать звездного нападающего Манчестер Юнайтед
Каталонский гранд провел успешные переговоры с футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" стремится подписать звездного нападающего "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца сезона.
По информации от испанского издания Diario SPORT, руководство «Барселоны» уже договорилось с 27-летним Маркусом Рашфордом об условиях личного контракта, но каталонскому гранду нужно найти средства для того, чтобы покрыть часть зарплаты нападающего.
Если "блаугранас" кого-то и отпустят, то наиболее вероятным вариантом считается уход Эрика Гарсии, за которым активно следит "Жирона". К нему также проявляет интерес "Реал Сосьедад" и "Комо" из Серии А, который готов побороться за его переход с испанским командами во время зимнего трансферного окна.
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В этом сезоне Маркус Рашфорд забил 7 голов и отдал три результативные передачи в 24 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
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