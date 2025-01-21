Все решено? Ключевой защитник Ливерпуля летом присоединится к Реалу

Ключевой защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд этим летом присоединится к мадридскому "Реалу".

Как сообщил журналист Рамон Альварес де Мон, 26-летний англичанин подписал контракт с "Реалом" и присоединится к клубу летом 2025 года на правах свободного агента. Известно, что сумма подписного бонуса составит около 20 миллионов евро. Данные о зарплате футболиста пока не разглашаются.

Также уточняется, что королевский клуб пытался подписать Александера-Арнольда в январе, однако "Ливерпуль" требовал нереалистичную сумму за своего игрока.

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В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел 28 игр в составе "красных", отметившись двумя голами и 6 результативными передачами.