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Все решено? Ключевой защитник Ливерпуля летом присоединится к Реалу

Испания

Об этом сообщил испанский журналист

Все решено? Ключевой защитник Ливерпуля летом присоединится к Реалу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд этим летом присоединится к мадридскому "Реалу".

Как сообщил журналист Рамон Альварес де Мон, 26-летний англичанин подписал контракт с "Реалом" и присоединится к клубу летом 2025 года на правах свободного агента. Известно, что сумма подписного бонуса составит около 20 миллионов евро. Данные о зарплате футболиста пока не разглашаются.

Также уточняется, что королевский клуб пытался подписать Александера-Арнольда в январе, однако "Ливерпуль" требовал нереалистичную сумму за своего игрока.

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В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел 28 игр в составе "красных", отметившись двумя голами и 6 результативными передачами.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Ramon Alvarez de Mon
Опубликовал: Андрей Журба
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