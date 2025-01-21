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Анчелотти определился со своим будущим в Реале
Известна позиция клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти определился со своим будущим в клубе.
Испанское издание Marca сообщает, что именитый итальянский менеджер не думает об уходе из "Реала", отрицая тем самым последние слухи о том, что текущий сезон станет для него последним в королевском клубе. Также известно, что по завершении текущей кампании стороны снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Еще ничего не решено, поэтому в клубе пока не обсуждают будущее 65-летнего Анчелотти.
Также в сообщении говорится о том, что Карло Анчелотти абсолютный счастлив в Мадриде. Карло не прекращал верить и доверять своим футболистам, поэтому они полностью поддерживают своего наставника.
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Напомним, что недавно Карло Анчелотти стал вторым тренером в истории "Реала", который одержал 150 побед во главе клуба в рамках Ла Лиги. Для этого итальянцу понадобилось 250 игр у руля "сливочных".
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