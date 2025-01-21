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Генриху Мхитаряну - 36 лет: что вы знаете об экс-игроке Шахтера? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine
21 января экс-игроку донецких "Металлурга" и "Шахтера" Генриху Мхитаряну исполняется 36 лет.
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По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.
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