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Генриху Мхитаряну - 36 лет: что вы знаете об экс-игроке Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Испания

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры армянского полузащитника в комментариях

Генриху Мхитаряну - 36 лет: что вы знаете об экс-игроке Шахтера? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

21 января экс-игроку донецких "Металлурга" и "Шахтера" Генриху Мхитаряну исполняется 36 лет.

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По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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Генрих Мхитарян Шахтер (Донецк) квиз от UA-Футбол
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