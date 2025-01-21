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Анчелотти лично заявил, что не собирается покидать Реал Мадрид

Испания

Італієць не може ухвалити таке рішення

Анчелотти лично заявил, что не собирается покидать Реал Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти лично высказался о своем будущем в клубе.

"Я хочу быть очень четким в своих высказываниях. Я никогда не буду самостоятельно решать вопрос о собственном будущем в "Реале". Этот вопрос зависит не только от меня, поэтому я не могу с этим ничего поделать".

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"Я никогда не думал о том, чтобы покинуть "Реал Мадрид". Я чувствую любовь от всех людей, которые работают в этом клубе, от болельщиков и даже от СМИ. Я надеюсь остаться здесь еще на четыре года, как и президент клуба Флорентино Перес, таков план. Было бы здорово попрощаться вместе с "Реалом" в 2029 году", — добавил Анчелотти.

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Ранее также сообщалось о том, что в клубе не ведутся разговоры относительно будущего Карло Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Опубликовал: Андрей Журба
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