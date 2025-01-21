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Звездный нападающий Реала - о критике в свою сторону: Я спокойно реагирую на нее. Это нормально
Футболист сейчас находится в гораздо лучшей форме, чем в начале сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе на пресс-конференции перед матчем против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов поделился своими мыслями относительно своего пребывания в клубе.
"Критика? Я очень спокойно реагирую на нее. Это нормально. Когда ты игрок такого уровня, от тебя очень много ожиданий. Но я знал, что могу изменить ситуацию и ситуация изменилась, поэтому я очень рад".
"Для меня "Реал Мадрид" всегда был мечтой. Каждый день, проведенный в этом клубе, на тренировочной базе или на "Сантьяго Бернабеу" является особенным. Я счастлив тут с первого дня. Мне нравится моя жизнь здесь. Мне нужно это давление. Мне нужно чувствовать, что я всегда должен отдавать больше".
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Добавим, что в текущей кампании Килиан Мбаппе отметился 17 голами и тремя результативными передачами в 29 матчах за "Реал" во всех турнирах.
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