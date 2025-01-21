Футболку таланта Барселоны продали на аукционе за огромные деньги

"Барселона" организовала благотворительный аукцион памятных вещей на платформе MatchWornShirt. Цель инициативы - собрать средства для помощи пострадавшим от наводнений в Валенсии в ноябре 2024 года.

На аукцион были выставлены игровые футболки футболистов "Барселоны", в которых команда выступала в матче против "Эспаньола".

Особое внимание привлекла футболка молодого таланта Ламина Ямаля с 19-м номером. Именно она стала самым дорогим лотом - ее продали за 27 142 фунтов стерлингов.

