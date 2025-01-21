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Футболку таланта Барселоны продали на аукционе за огромные деньги

Испания

Клуб собирал деньги для помощи пострадавшим от наводнений в Валенсии

Футболку таланта Барселоны продали на аукционе за огромные деньги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" организовала благотворительный аукцион памятных вещей на платформе MatchWornShirt. Цель инициативы - собрать средства для помощи пострадавшим от наводнений в Валенсии в ноябре 2024 года.

На аукцион были выставлены игровые футболки футболистов "Барселоны", в которых команда выступала в матче против "Эспаньола".

Особое внимание привлекла футболка молодого таланта Ламина Ямаля с 19-м номером. Именно она стала самым дорогим лотом - ее продали за 27 142 фунтов стерлингов.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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