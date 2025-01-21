Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболку таланта Барселоны продали на аукционе за огромные деньги
Клуб собирал деньги для помощи пострадавшим от наводнений в Валенсии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" организовала благотворительный аукцион памятных вещей на платформе MatchWornShirt. Цель инициативы - собрать средства для помощи пострадавшим от наводнений в Валенсии в ноябре 2024 года.
На аукцион были выставлены игровые футболки футболистов "Барселоны", в которых команда выступала в матче против "Эспаньола".
Особое внимание привлекла футболка молодого таланта Ламина Ямаля с 19-м номером. Именно она стала самым дорогим лотом - ее продали за 27 142 фунтов стерлингов.
Популярное сейчас
- Новое название – новая эмблема. Украинский клуб проводит ребрендинг
- Рух усилился четырьмя новичками – среди них два экс-игрока Карпат
- "Платят минималку". Игрок Ингульца, которого перевели в дубль, назвал зарплату в клубе
- "Я бы забрал команду с поля": эксперт высказался о судействе в матче Реал – Сельта и эпизод с Луниным
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров