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Окружение нападающего Манчестер Юнайтед общались с директором испанского гранда

Испания

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Окружение нападающего Манчестер Юнайтед общались с директором испанского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Окружение нападающего "Манчестер Юнайтед" общались с директором испанского гранда.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что окружение Маркуса Рашфорда встречалось в Лиссабоне с директором "Барселоны" Деко. Каталонский клуб заинтересован в подписании футболиста, и сам игрок хочет играть за "сине-гранатовых".

Всё зависит от трансферов футболистов испанского клуба Эрика Гарсии и Ансу Фати.

"Боруссия Дортмунд" также следит за ситуацией.

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В этом сезоне Маркус Рашфорд участвовал в 24-х матчах "Манчестер Юнайтед", в которых забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Также английский футболист не играл в семи последних матчах Английской Премьер-Лиги.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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