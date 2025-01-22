Стало известно, когда Барселона объявит о продолжении сотрудничества с Араухо

Центральный защитник Рональд Араухо продлит контракт с "Барселоной".

Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между футболистом и руководством клуба завершились успешно, и на этой неделе ожидается официальное объявление о подписании нового договора.

Добавим, что Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.