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Стало известно, когда Барселона объявит о продолжении сотрудничества с Араухо

Испания

На этой неделе будет объявлено о подписании нового договора

Стало известно, когда Барселона объявит о продолжении сотрудничества с Араухо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник Рональд Араухо продлит контракт с "Барселоной".

Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между футболистом и руководством клуба завершились успешно, и на этой неделе ожидается официальное объявление о подписании нового договора.

Добавим, что Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Барселона Рональд Араухо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 17:17
Араухо не дурак уходить из такого весёлого и яркого клуба.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 17:17
Араухо не дурак уходить из такого весёлого и яркого клуба.
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ANESTEZIO (Вінниця )
22.01.2025 в 17:34
Я б сказав би райдужного
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