Испания
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Стало известно, когда Барселона объявит о продолжении сотрудничества с Араухо
На этой неделе будет объявлено о подписании нового договора
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Рональд Араухо продлит контракт с "Барселоной".
Как пишет Фабрицио Романо, переговоры между футболистом и руководством клуба завершились успешно, и на этой неделе ожидается официальное объявление о подписании нового договора.
Добавим, что Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 17:17
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