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Перспективный центрбек Барселоны решил остаться в команде
Инсайдер назвал главный фактор, который повлиял на его решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективный 24-летний центральный защитник "Барселоны" решил остаться в команде.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл детали трансферной саги Эрика Гарсии из "Барселоны", происходившие за кулисами, назвав главный фактор, который изменил мнение испанского защитника.
Сообщается, что несмотря на серьезный интерес со стороны итальянского "Комо" к игроку, 24-летний Гарсия окончательно решил остаться в "Барселоне". После разговора с главным тренером команды Ханси Фликом он изменил свое мнение.
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Также отметим, что ранее сообщалось о серьезном интересе к игроку со стороны "Реал Сосьедада".
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