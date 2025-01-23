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Перспективный центрбек Барселоны решил остаться в команде

Испания

Инсайдер назвал главный фактор, который повлиял на его решение

Перспективный центрбек Барселоны решил остаться в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Перспективный 24-летний центральный защитник "Барселоны" решил остаться в команде.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл детали трансферной саги Эрика Гарсии из "Барселоны", происходившие за кулисами, назвав главный фактор, который изменил мнение испанского защитника.

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Сообщается, что несмотря на серьезный интерес со стороны итальянского "Комо" к игроку, 24-летний Гарсия окончательно решил остаться в "Барселоне". После разговора с главным тренером команды Ханси Фликом он изменил свое мнение.

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Также отметим, что ранее сообщалось о серьезном интересе к игроку со стороны "Реал Сосьедада".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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