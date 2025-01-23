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Официально: Барселона подписала новый контракт со своим центрбеком

Испания
Обновлено

Араухо остается в Испании

Официально: Барселона подписала новый контракт со своим центрбеком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Рональд Араухо продолжил сотрудничество с "Барселоной".

Новый контракт игрока с испанским грандом рассчитан до июня 2031 года.

Добавим, что Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Араухо в 55 млн евро. Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.

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Барселона Рональд Араухо
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1 голосов
Источник:
Barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
23.01.2025 в 21:17
Отлично! Вариативность в защите у Барсы увеличилась. Глубина состава тоже. Центр обороны и правый край усилен. Дохтурь, сосать!
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0
1
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Комментарии 3
avatar
Bаrcelinius
23.01.2025 в 21:17
Отлично! Вариативность в защите у Барсы увеличилась. Глубина состава тоже. Центр обороны и правый край усилен. Дохтурь, сосать!
Ответить
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
23.01.2025 в 21:31
Барсел@х, смоктати - це твоя "пачьотная прафєсія", пєтушок
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
23.01.2025 в 20:39
Норм. Буде в барсотушки ще більше автоголів, пенальті, червоних карток
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0
2

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