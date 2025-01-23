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Официально: Барселона подписала новый контракт со своим центрбеком
Араухо остается в Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Рональд Араухо продолжил сотрудничество с "Барселоной".
Новый контракт игрока с испанским грандом рассчитан до июня 2031 года.
???? ???????????????????????? ???????????????? ❤️ pic.twitter.com/IcqzyExMBC— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2025
Добавим, что Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Араухо в 55 млн евро. Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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Bаrcelinius
23.01.2025 в 21:17
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