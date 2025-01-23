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Барселона готова предложить своему вингеру новый контракт
Испанцы не спешат отпускать Рафинью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" довольна выступлениями бразильского левого вингера Рафиньи и готова предложить ему новый контракт. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Как известно, договор футболиста с "Барсой" рассчитан до лета 2027 года. Однако, руководство клуба решило не медлить с продлением соглашения. По информации источника, испанцы планируют предложить Рафинье новый долгосрочный контракт.
Рафинья в текущем сезоне забил 22 гола и ведал 11 ассистов в 30 матчах.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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