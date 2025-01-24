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Вальядолид – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Вальядолид – Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.01.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в матче 21-го тура Ла Лиги сыграет против худшей команды турнирной таблицы - "Вальядолида". В случае победы "сливочные" закрепятся на верхушке турнирной таблицы. "Вальядолид" борется за выживание и выиграл два последних домашних матча, поэтому матч обещает быть интересным.
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Поединок двадцать первого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Вальядолид" – "Реал" состоится в субботу, 25 января 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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