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Барселона продлила контракт с 22-летним защитником

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Барселона продлила контракт с 22-летним защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" объявила о продлении контракта с левым защитником Жераром Мартином.

Новое трудовое соглашение между каталонским клубом и 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

К "Барселоне" Мартин присоединился в 2023 году. За основную команду "сине-гранатовых" Жерар провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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