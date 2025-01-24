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Барселона продлила контракт с 22-летним защитником
Видят потенциал
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" объявила о продлении контракта с левым защитником Жераром Мартином.
Новое трудовое соглашение между каталонским клубом и 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.
К "Барселоне" Мартин присоединился в 2023 году. За основную команду "сине-гранатовых" Жерар провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
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