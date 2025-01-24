Барселона продлила контракт с 22-летним защитником

"Барселона" объявила о продлении контракта с левым защитником Жераром Мартином.

Новое трудовое соглашение между каталонским клубом и 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

К "Барселоне" Мартин присоединился в 2023 году. За основную команду "сине-гранатовых" Жерар провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.