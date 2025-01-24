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Анчелотти отреагировал на слухи, связывающие Винисиуса с переездом в Саудовскую Аравию
Итальянец дал короткий, но содержательный ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о будущем Винисиуса Жуниора в королевском клубе на фоне слухов о его возможном переезде в Саудовскую Аравию.
"У меня другая информация. Могу вам сказать прямо, как есть. Сейчас Винисиус Жуниор очень счастлив здесь, в Мадриде. Он хочет вписать свое имя в историю "Реала".
Напомним, что ранее сообщалось об интересе со стороны "Аль-Ахли" к 24-летнему бразильскому вингеру.
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Добавим, что в этом сезоне Винисиус Жуниор забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 26 матчах за "Реал" во всех турнирах.
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