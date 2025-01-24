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Анчелотти отреагировал на слухи, связывающие Винисиуса с переездом в Саудовскую Аравию

Испания

Итальянец дал короткий, но содержательный ответ

Анчелотти отреагировал на слухи, связывающие Винисиуса с переездом в Саудовскую Аравию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о будущем Винисиуса Жуниора в королевском клубе на фоне слухов о его возможном переезде в Саудовскую Аравию.

"У меня другая информация. Могу вам сказать прямо, как есть. Сейчас Винисиус Жуниор очень счастлив здесь, в Мадриде. Он хочет вписать свое имя в историю "Реала".

Напомним, что ранее сообщалось об интересе со стороны "Аль-Ахли" к 24-летнему бразильскому вингеру.

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Добавим, что в этом сезоне Винисиус Жуниор забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 26 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Опубликовал: Андрей Журба
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