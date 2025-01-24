"Самый совершенный футболист мира". Анчелотти восторженно отозвался об одном из подопечных

Рулевой мадридского "Реала" Карло Анчелотти похвалил полузащитника своей команды Федерико Вальверде за универсализм.

"Феде - очень важный футболист. Он может играть на многих позициях и прекрасно справляется со всеми: как центральный хавбек, как опорник или как правый защитник. Очень трудно найти такого правого защитника как он.

Для меня сложно выбрать, на какой позиции он лучше всего играет, я стараюсь выбирать то, что лучше для команды в каждой игре. Это выбор, который я должен сделать, он никогда ни о чем меня не просит, и в этом его сила. На данный момент Вальверде самый совершенный футболист мира. На позиции центрального защитника он тоже может играть без проблем", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.