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"Самый совершенный футболист мира". Анчелотти восторженно отозвался об одном из подопечных
Парень умеет на поле всё
Getty Images/Global Images Ukraine
Рулевой мадридского "Реала" Карло Анчелотти похвалил полузащитника своей команды Федерико Вальверде за универсализм.
"Феде - очень важный футболист. Он может играть на многих позициях и прекрасно справляется со всеми: как центральный хавбек, как опорник или как правый защитник. Очень трудно найти такого правого защитника как он.
Для меня сложно выбрать, на какой позиции он лучше всего играет, я стараюсь выбирать то, что лучше для команды в каждой игре. Это выбор, который я должен сделать, он никогда ни о чем меня не просит, и в этом его сила. На данный момент Вальверде самый совершенный футболист мира. На позиции центрального защитника он тоже может играть без проблем", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Завтра, 25 января, "Реал" сыграет на выезде с "Вальядолидом". Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.
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