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Деку: Неймару рады в любом клубе мира

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Деку высказался о потенциальном возвращении Неймара в Барсу

Деку: Неймару рады в любом клубе мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о левом вингере "Аль-Хиляля" Неймаре.

"Возвращение Неймара в "Барсу" всегда было далекой перспективой. С тех пор как он переехал в Саудовскую Аравию, мы знали, что он очень дорогой игрок, особенно с точки зрения финансового фэйр-плей.

В свои лучшие времена Неймар - один из лучших игроков в мире. Он до сих пор им является и всегда им будет. Ему рады в любом клубе мира. Соглашение с ним никогда нельзя исключать, но сейчас я вижу, что он возвращается в Бразилию", - сказал Деку.

Напомним, что Неймар в текущем сезоне из-за травм сыграл 2 матча - 42 минуты.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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