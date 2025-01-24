Деку: Неймару рады в любом клубе мира

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о левом вингере "Аль-Хиляля" Неймаре.

"Возвращение Неймара в "Барсу" всегда было далекой перспективой. С тех пор как он переехал в Саудовскую Аравию, мы знали, что он очень дорогой игрок, особенно с точки зрения финансового фэйр-плей.

В свои лучшие времена Неймар - один из лучших игроков в мире. Он до сих пор им является и всегда им будет. Ему рады в любом клубе мира. Соглашение с ним никогда нельзя исключать, но сейчас я вижу, что он возвращается в Бразилию", - сказал Деку.