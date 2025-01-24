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Деку: Неймару рады в любом клубе мира
Деку высказался о потенциальном возвращении Неймара в Барсу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о левом вингере "Аль-Хиляля" Неймаре.
"Возвращение Неймара в "Барсу" всегда было далекой перспективой. С тех пор как он переехал в Саудовскую Аравию, мы знали, что он очень дорогой игрок, особенно с точки зрения финансового фэйр-плей.
В свои лучшие времена Неймар - один из лучших игроков в мире. Он до сих пор им является и всегда им будет. Ему рады в любом клубе мира. Соглашение с ним никогда нельзя исключать, но сейчас я вижу, что он возвращается в Бразилию", - сказал Деку.
Напомним, что Неймар в текущем сезоне из-за травм сыграл 2 матча - 42 минуты.
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