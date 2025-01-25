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Испанский функционер, называвший клуб в честь теории заговора, снова публично заявил о своей позиции
Он не отказывается от своих убеждений
Фото - EL PAÍS Uruguay
Хави Повес в 2019 году занимал должность президента команды "Мостолес Баломпи", которая поднялась в четвертый дивизион. В статусе поклонника конспирологии, функционер переименовал тогда коллектив в ФК "Плоская Земля" (Flat Earth FC).
“Мне следует утверждать, что Земля плоская? Пока мне не докажут сферичность или кривизну горизонта, невозможно поверить в противоположное. Пока они не продемонстрируют, как вода изгибается в океанах, это невозможно”.
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“Земля плоская, без сомнений. Вы можете сказать, что я псих, но прошли годы, и, в конце концов, правда выйдет наружу. Вас обманывают с тех пор как вы появились на свет... Вы обмануты. Если Земля плоская, имеет ли она конец? Они не пустят вас в Антарктиду…" – заявил Повес.
Летом 2021-го "Фуэнлабрада" приобрела команду и сделала из нее резервный коллектив, который сейчас называется "Элементаль Фуэнлабрада Промесас Виверо" и выступает в шестом дивизионе.
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