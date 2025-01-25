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Примера. Лас-Пальмас – Осасуна. 1:1. Хозяева в меньшинстве вырывают ничью

Испания
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Благодаря голу Янузая "Лас-Пальмас" избежал поражения в поединке против "Осасуны"

Примера. Лас-Пальмас – Осасуна. 1:1. Хозяева в меньшинстве вырывают ничью

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Программу 21 тура Примеры открывал поединок "Лас-Пальмаса" и "Осасуны". Первый тайм завершился безголевой ничьей, а уже на старте второго гости повели в счете благодаря голу Ороса. На 72-й минуте Эссуго получил вторую желтую карточку и "Лас-Пальмас" остался в меньшинстве. К чести хозяев, они даже в меньшинстве не прекращали попытки сравнять счет и все же добились своего благодаря голу Янузая в добавленное арбитром время. После этой ничьей "Осасуна" поднялась на 9-ю позицию с 27 очками, а "Лас-Пальмас" теперь 14-й с 23 очками.


Примера. 21-й тур
Лас-Пальмас. "Эстадио Гран Канария"
Лас-Пальмас - Осасуна 1:1
Голы: Янузай, 90+8 - Орос, 53

Лас-Пальмас: Силлессен – Х. Муньос, Суарес (Пельмар, 81), Маккенна, Мармоль – С.А. Рамирес, Эссуго, Родригес (Янузай, 81), Молейро (Макберни, 90+2) – Силва, Фустер (Мата, 57)

Осасуна: Эррера – Аресо (Пенья, 90+1), Бойомо, Катена, Крус (Эррандо, 90+1) – Монкайола (Ибаньес, 70), И.А. Муньос, Орос - Р. Гарсия, Будимир (Рауль, 70), Барха (Бретонес, 58)

Предупреждения: Фустер, 11, Эссугу, 30, Силва, 69, Суарес, 72, Пельмар, 88, Янузай, 90+10, Х. Муньос, 90+12 – Барха, 19, Аресо, 23, Катена, 24, Монкайола, 58, Бойомо, 77, Р. Гарсия, 82, Эррандо, 90+1.

Удаление: Эссуго, 72.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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