ПСЖ нужен звездный вингер Реала

"ПСЖ" хочет подписать 24-летнего Родриго. Об этом сообщает журналист Абделла Бульма у Х.

По имеющейся информации, руководство "ПСЖ" попытается купить Родриго, если ближайшим летом им представится такая возможность. Добавим, что контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2028 года и игрок не раз заявлял, что счастлив в Мадриде.

Le PSG se positionnera sur Rodrygo si une ouverture se présente l’été prochain.

L’attaquant brésilien est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à juin 2028 ???? — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 24, 2025

Напомним, за этот сезон в чемпионате Испании Родриго забил 4 гола в 17 играх.