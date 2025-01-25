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ПСЖ нужен звездный вингер Реала
Очень хотят его
Фото: https://twitter.com/realmadrid
"ПСЖ" хочет подписать 24-летнего Родриго. Об этом сообщает журналист Абделла Бульма у Х.
По имеющейся информации, руководство "ПСЖ" попытается купить Родриго, если ближайшим летом им представится такая возможность. Добавим, что контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2028 года и игрок не раз заявлял, что счастлив в Мадриде.
Le PSG se positionnera sur Rodrygo si une ouverture se présente l’été prochain.— Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 24, 2025
L’attaquant brésilien est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à juin 2028 ????
Напомним, за этот сезон в чемпионате Испании Родриго забил 4 гола в 17 играх.
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