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ПСЖ нужен звездный вингер Реала

Испания
Обновлено

Очень хотят его

ПСЖ нужен звездный вингер Реала

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Новина українською

"ПСЖ" хочет подписать 24-летнего Родриго. Об этом сообщает журналист Абделла Бульма у Х.

По имеющейся информации, руководство "ПСЖ" попытается купить Родриго, если ближайшим летом им представится такая возможность. Добавим, что контракт игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2028 года и игрок не раз заявлял, что счастлив в Мадриде.

Напомним, за этот сезон в чемпионате Испании Родриго забил 4 гола в 17 играх.

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Источник:
AbdellahBoulma
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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