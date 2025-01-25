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Райо Вальекано – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Райо Вальекано – Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.01.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в матче 21-го тура Ла Лиги приедет в гости к "Райо Вальекано". В случае победы команда Мичела поднимется в еврокубковую зону. "Райо Вальекано" отстает от "Жироны" всего на 2 очка, поэтому имеет шанс опередить своего соперника. Наконец-то полноценно восстановился Цыганков, поэтому ожидаем его в основе.
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Поединок двадцать первого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Райо Вальекано" - "Жирона" состоится в воскресенье, 26 января 2025, в 15:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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