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Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Игра лидера – смотреть онлайн трансляцию матча

Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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После осечек конкурентов "Реал" по итогам прошлого тура возглавил турнирную таблицу Примеры и будет пытаться закрепиться на вершине. "Вальядолид" хоть и занимает последнюю позицию турнирной таблицы, но выиграл два последних домашних матча.

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Чемпионат Испании, 21-й тур

25 января 2025. Вальядолид, "Эстадио Хосе Сорилья"

"Вальядолид" 22:00 "Реал" Мадрид

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Телетрансяція матчу Вальядолід - Реал Мадрид
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