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Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Игра лидера – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
После осечек конкурентов "Реал" по итогам прошлого тура возглавил турнирную таблицу Примеры и будет пытаться закрепиться на вершине. "Вальядолид" хоть и занимает последнюю позицию турнирной таблицы, но выиграл два последних домашних матча.
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Чемпионат Испании, 21-й тур
25 января 2025. Вальядолид, "Эстадио Хосе Сорилья"
"Вальядолид" 22:00 "Реал" Мадрид
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансяція матчу Вальядолід - Реал МадридСмотреть трансляцию
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