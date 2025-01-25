Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

После осечек конкурентов "Реал" по итогам прошлого тура возглавил турнирную таблицу Примеры и будет пытаться закрепиться на вершине. "Вальядолид" хоть и занимает последнюю позицию турнирной таблицы, но выиграл два последних домашних матча.

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Чемпионат Испании, 21-й тур

25 января 2025. Вальядолид, "Эстадио Хосе Сорилья"

"Вальядолид" 22:00 "Реал" Мадрид

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