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Отверг слухи СМИ. Инсайдер рассказал, какая судьба ждет на Эндрика
Все-таки останется в Реале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летом 2024 года Эндрик перешел в мадридский "Реал" из бразильского "Палмейраса", и некоторые СМИ писали, что игрока отправят в аренду в один из клубов Ла Лиги.
Однако, по данным Фабрицио Романо, "Реал" и 18-летний бразилец не рассматривают возможность ухода на правах аренды в январе.
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Отметим, что руководство "Реала" хочет видеть Эндрика частью команды. Они хотят, чтобы он развивался и прогрессировал под руководством Карло Анчелотти.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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