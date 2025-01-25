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Отверг слухи СМИ. Инсайдер рассказал, какая судьба ждет на Эндрика

Испания

Все-таки останется в Реале

Отверг слухи СМИ. Инсайдер рассказал, какая судьба ждет на Эндрика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом 2024 года Эндрик перешел в мадридский "Реал" из бразильского "Палмейраса", и некоторые СМИ писали, что игрока отправят в аренду в один из клубов Ла Лиги.

Однако, по данным Фабрицио Романо, "Реал" и 18-летний бразилец не рассматривают возможность ухода на правах аренды в январе.

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Отметим, что руководство "Реала" хочет видеть Эндрика частью команды. Они хотят, чтобы он развивался и прогрессировал под руководством Карло Анчелотти.

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Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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