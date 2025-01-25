Предлагают обмен. Испанский ТОП клуб нацелился на звёздного игрока Челси

Испанский ТОП клуб нацелился на звёздного игрока "Челси".

По информации DailyMail, "Реал" рассматривает вариант с подписанием полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса. Испанцы предлагают обменять игрока на Тчуамени.

Французского футболиста в этом сезоне освистывали болельщики из-за неубедительной игры, хотя был вынужден играть на других позициях из-за травм ключевых футболистов "Реала".

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В этом сезоне Энцо Фернандес сыграл в 25-ти матчах английского клуба во всех турнирах. Он забил 3 гола и отдал 8 голевых передач.

Напомним, что аргентинский полузащитник присоединился к "Челси" из "Бенфики" в январе 2023 года за 121 млн евро.