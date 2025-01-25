Барселона – Валенсия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона", несмотря на удачные выступления в кубковых турнирах, имеет четырехматчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. Каталонцы потеряли лидерство и уже отстают от "Реала" на 7 очков. "Валенсия" находится в зоне вылета, но после смены тренера только один раз проиграла за последние 5 матчей. Для обеих команд это шанс улучшить свое турнирное положение и не отпустить конкурентов, поэтому матч обещает быть интересным.

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Поединок двадцать первого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Валенсия" состоится в воскресенье, 26 января 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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