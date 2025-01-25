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Примера. Победа Мальорки, Атлетико и Севилья теряют очки
Состоялись очередные матчи в 21 туре Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче игрового дня "Бетис" обыграл на выезде "Мальорку".
Первая половина игры была за хозяевами, которые находятся в турнирной таблице. Шансы отличиться у Саму Коста, Ларин и Дардер. Во втором тайме инициатива уже была за гостями. Особенно преимущество "Бетиса" стало очевидным после удаления Маскареля на 73 минуте. Своё преимущество подопечные Пеллегрини сумели реализовать лишь на 90+6 минуте, когда отличился Бакамбу.
"Мальорка" с 30 очками осталась на шестой позиции, однако уже завтра ее может обойти "Реал Сосьедад". "Бетис" улучшил свое положение и теперь девятый с 28 очками.
Примера. 21-й тур
Пальма-де-Майорка. "Мальорка Сон Мойш"
Мальорка - Бетис 0:1
Гол: Бакамбу, 90+6
Мальорка: Грейф – Маффео (Морей, 90), Раильо, Копете, Мохика – Маскарель, Стоимость – Наварро (Санчес, 75), Родригес, Дардер (Асано, 63) – Ларин (Мурики, 63)
Бетис: Адриан - Ортис, Льоренте, Натан, Аррибас - Кардосо, Иско, Рока (Альтимира, 46) - Х. Родригес (П. Гарсия, 74), Роке (Бакамбу, 65), Эззальзули (Хуанми, 65)
Предупреждения: Ларин, 46, Маскарель, 48 – Эззальзули, 16, Бакамбу, 80.
Удаление: Маскарель, 73.
В Мадриде "Атлетико" принимал "Вильярреал". Гости повели в счете на 29-й минуте, когда пенальти реализовал Херард Морено. Во втором тайме подопечные Симеоне имели игровое преимущество, но все, что они смогли - сравнять счет усилиями Лины.
Мадридцы во втором матче теряют очки и не используют возможность обойти "Реал", который свой матч будет играть позже.
Примера. 21-й тур
Мадрид. "Метрополитано"
Атлетико – Вильярреал 1:1
Голы: Лино, 58 – Х. Морено, 29 (пен.)
Атлетико: Облак – Молина, Ле Норман, Витсель, Мандава (Лино, 46) – Симеоне (Аспиликуэта, 46), Барриос, Коке (Льоренте, 71), Галлагер (Де Пауль, 46) – Альварес, Корреа (Гризманн, 59) .
Вильярреал: Жуниор Рейс – Кардона, Камбвала, Коста, Кико Фемения – Пино (Суарес, 68), Комесанья, Гуе, Баэна (Кабанес, 90) – Барри (Пепе, 68), Морено (Перес, 68)
Предупреждения: Де Пауль, 52, Ле Норман, 62, Альварес, 63 – Пино, 22, Фемения, 76.
"Севилья" на "Рамон Санчес Писхуан" принимала одного из аутсайдеров - "Эспаньол".
Именно гости открыли счет на 15-й минуте усилиями Кумбуллы. В дальнейшем в матче доминировали хозяева, но никак не могли воплотить свое игровое преимущество в забитые голы. На 61-й минуте хозяева все же сравняли счет, но вырвать победу так и не смогли.
"Севилья" теперь находится на 11 позиции и имеет 27 очков в активе, а "Эспаньол" 18-й с 20 набранными баллами.
Примера. 21-й тур
Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
Севилья - Эспаньол 1:1
Голы: Баде, 61 - Кумбулла, 15
Севилья: Нюланд – Санчес (Антонетти, 80), Баде, Гудель, Кармона – Соу, Локонга, Ньигес – Лукебакио, Фернандес (Эджуке, 63), Варгас (Агуме, 83).
Эспаньол: Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Оливан (Ромеро, 20) – Техеро (Калеро, 72), Лосано (Гонсалес, 67), Крал, Каррерас (Эспозито, 67) – Фернандес (Велис, 72), .
Предупреждения: Санчес, 65 – Техеро, 48, Лосано, 56, Эспосито, 79.
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