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Испанский середняк взял в аренду дорогого футболиста английского ТОП-клуба
Может быть, тут заиграет
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"Реал Бетис" сообщил, что Антони сыграет вторую часть сезона в испанском клубе. Аренда согласована до июня 2025 года.
Команда представила его видеороликом
????????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) January 25, 2025
Fuego camina conmigo. pic.twitter.com/PnWe0kW5jC
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Напомним, что Антони в первой части сезона за "Манчестер Юнайтед" сыграл в 14 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Нападающий отметился одним голом.
Антони перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Аякса" в августе 2022 года. Трансфер английскому клубу обошёлся в 95 млн евро.
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Источник:Real Betis
Опубликовал: Владислав Прийменко
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