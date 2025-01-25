Испанский середняк взял в аренду дорогого футболиста английского ТОП-клуба

"Реал Бетис" сообщил, что Антони сыграет вторую часть сезона в испанском клубе. Аренда согласована до июня 2025 года.

Команда представила его видеороликом

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Fuego camina conmigo. pic.twitter.com/PnWe0kW5jC — Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) January 25, 2025

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Напомним, что Антони в первой части сезона за "Манчестер Юнайтед" сыграл в 14 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Нападающий отметился одним голом.

Антони перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Аякса" в августе 2022 года. Трансфер английскому клубу обошёлся в 95 млн евро.