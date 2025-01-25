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Испанский середняк взял в аренду дорогого футболиста английского ТОП-клуба

Испания
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Может быть, тут заиграет

Испанский середняк взял в аренду дорогого футболиста английского ТОП-клуба

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"Реал Бетис" сообщил, что Антони сыграет вторую часть сезона в испанском клубе. Аренда согласована до июня 2025 года.

Команда представила его видеороликом

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Напомним, что Антони в первой части сезона за "Манчестер Юнайтед" сыграл в 14 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Нападающий отметился одним голом.

Антони перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Аякса" в августе 2022 года. Трансфер английскому клубу обошёлся в 95 млн евро.

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Источник:
Real Betis
Опубликовал: Владислав Прийменко
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