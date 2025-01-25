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Примера. Вальядолид – Реал 0:3. Бенефис Мбаппе

Испания
Обновлено

"Реал" легко победил "Вальядолид" в рамках 21-го тура Примеры

Примера. Вальядолид – Реал 0:3. Бенефис Мбаппе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем у обеих команд были определенные кадровые проблемы. У "Реала" не могли играть травмированные Милитан, Карвахаль и Камавинга, а Винисиус Жуниор пропускал игру из-за дисквалификации. “У “Вальядолида” травмированы Джемерт и Моро, из-за дисквалификации не играл Юрич.

Первый опасный момент создали хозяева. Давид Торрес выпрыгнул навстречу навесу из стандарта и головой направил мяч по центру ворот, но Куртуа продемонстрировал отличную реакцию, не позволив ему забить. "Реал" ответил ударом со штрафного, но Родриго попал в стенку. Наиболее реальный момент отличиться у хозяев потерял Мамаду Силла, получивший пас низом неподалеку от штрафной и пробивший в нижний левый угол ворот, однако Тибо Куртуа выдал хороший сейв.

Через несколько минут Антонио Рюдигер издалека мощно пробил в правый нижний угол ворот, но Карл Хейн исполнил неплохой сейв. Открыли счет мадридцы на 30-й минуте. Килиан Мбаппе обыгрался с Джудом Беллингемом, вошел в штрафную и нанес точный удар в нижний правый угол ворот. 0:1. В конце тайма "королевский клуб" мог удвоить преимущество в счете. Беллингем подхватил мяч и неожиданно нанес мощный удар издалека, но удар заблокировал защитник.

На старте второго тайма "Реал" взял мяч под свой контроль и ничего не давал создать сопернику. На 57-й минуте Родриго нашел в штрафной Мбаппе и тот отправил мяч в нижний правый угол ворот. 0:2. Через несколько минут Мбаппе получил поперечную передачу на грани штрафной, но мяч после его удара просвистел мимо левой стойки ворот. Шанс забить имел вышедший на замену Лука Модрич. Он получил точную передачу в штрафной и нанес удар по воротам, после которого мяч пролетел рядом с левой стойкой.

Примера. Вальядолид – Реал 0:3. Бенефис Мбаппе - изображение 1

В конце встречи Марио Мартин опасно сфолил против Беллингема и арбитр назначил пенальти и показал защитнику желтую карточку, оказавшуюся для него второй. К мячу подошел Мбаппе и оформил первый хет-трик за "Реал" в своей карьере. Благодаря очередной осечке "Атлетико" "Реал" теперь опережает "матрасников" на 4 очка, а "Барселону" уже на 10, правда, у каталонцев игра в запасе. "Вальядолид" с 15 очками остался на последней 20 позиции.

21-й тур Примеры.
Вальядолид. "Эстадио Хосе Сорилья"
"Вальядолид" - "Реал" 0:3
Голы: Мбаппе, 30, 57, 90+1 (пен.)

"Вальядолид" - Хейн - Л. Перес, Х. Санчес, Торрес, Роза – Амалла, М. Мартин, Ануар — Силла (Чуки, 86), Маркос Андре (Латаса, 79), И. Санчес (К. Перес, 62).

"Реала": Куртуа - Ф. Гарсия, Чуамэни, Рюдигер, Р. Асенсио (Алаба, 68) - Себальос (Модрич, 68), Вальверде (Лоренсо Агуадо, 90+3), Беллингем - Родриго (Гюллер, 73), Мбаппе (Эндрик, 90+2) ), Диас.

Предупреждение: М. Мартин, 15, Амалла, 45+2 - Беллингем, 45+2, Себальос, 47, Мбаппе, 55.

Удаление: М. Мартин, 90.

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Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
26.01.2025 в 00:03
Легко і невимушено здолали аутсайдера і пішли у відрив в Чемпіонаті. У Мбаппе перший хет-трик за Реал. Майже наздогнав Леві в боротьбі за Пічічі. Думаю Мбаппе буде як Довбик - в першому сезоні в Ла Лізі стане кращим бомбардиром
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
26.01.2025 в 00:03
Легко і невимушено здолали аутсайдера і пішли у відрив в Чемпіонаті. У Мбаппе перший хет-трик за Реал. Майже наздогнав Леві в боротьбі за Пічічі. Думаю Мбаппе буде як Довбик - в першому сезоні в Ла Лізі стане кращим бомбардиром
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