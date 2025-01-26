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Мбаппе оформляет хет-трик и приближается к главному бомбардиру Ла Лиги. Вальядолид – Реал Мадрид 0:3. Обзор матча
Без сюрпризов для сливочных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме "королевский клуб" владел мячом 76% времени. Несмотря на активную игру в нападении, гости удвоили преимущество уже после перерыва и всего 20% ударов попали в створ. У Килиана Мбаппе теперь 15 голов и впереди только Роберт Левандовский (16).
Подопечные Анчелотти возглавляют таблицу и отрываются от "Атлетико" на 4 балла (49 пунктов). 1 февраля "лос бланкос" поедут к "Эспаньолу". "Пусела" – последняя (15 очков). В следующем поединке "бело-фиолетовые" проведут выездную встречу против "Вильярреала".
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Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Испании
Вальядолид. Эстадио Хосе Сорилья, 26 025 зрителей
Голы: Мбаппе, 30, 57, 90+1 (п)
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