Мбаппе оформляет хет-трик и приближается к главному бомбардиру Ла Лиги. Вальядолид – Реал Мадрид 0:3. Обзор матча

В первом тайме "королевский клуб" владел мячом 76% времени. Несмотря на активную игру в нападении, гости удвоили преимущество уже после перерыва и всего 20% ударов попали в створ. У Килиана Мбаппе теперь 15 голов и впереди только Роберт Левандовский (16).

Подопечные Анчелотти возглавляют таблицу и отрываются от "Атлетико" на 4 балла (49 пунктов). 1 февраля "лос бланкос" поедут к "Эспаньолу". "Пусела" – последняя (15 очков). В следующем поединке "бело-фиолетовые" проведут выездную встречу против "Вильярреала".

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Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Испании

Вальядолид. Эстадио Хосе Сорилья, 26 025 зрителей

Вальядолид – Реал Мадрид 0:3

Голы: Мбаппе, 30, 57, 90+1 (п)