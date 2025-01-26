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Моуринью заинтересован в вингере Барсы, которого не выпускают на поле
В Фенербахче хоть будет играть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо заинтересован в подписании вингера "Барселоны" Ансу Фати. Об этом сообщает As.
По информации источника, Моуриньо связывался с 22-летним испанцем еще летом 2024 года, однако тогда игрок предпочел "Барселону", ведь думал, что новый тренер сделает его ключевым игроком в составе. Однако этого не произошло, и Фати ищет клуб, в котором планирует продолжить карьеру.
Отмечается, что "Фенербахче" хочет подписать вингера на правах аренды, а не полноценного трансфера, ведь они не уверены в том, сыграет ли испанец в турецкой лиге. Однако если это произойдет, руководство "Фенербахче" оформит полноценный трансфер.
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