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Моуринью заинтересован в вингере Барсы, которого не выпускают на поле

Испания
Обновлено

В Фенербахче хоть будет играть

Моуринью заинтересован в вингере Барсы, которого не выпускают на поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо заинтересован в подписании вингера "Барселоны" Ансу Фати. Об этом сообщает As.

По информации источника, Моуриньо связывался с 22-летним испанцем еще летом 2024 года, однако тогда игрок предпочел "Барселону", ведь думал, что новый тренер сделает его ключевым игроком в составе. Однако этого не произошло, и Фати ищет клуб, в котором планирует продолжить карьеру.

Отмечается, что "Фенербахче" хочет подписать вингера на правах аренды, а не полноценного трансфера, ведь они не уверены в том, сыграет ли испанец в турецкой лиге. Однако если это произойдет, руководство "Фенербахче" оформит полноценный трансфер.

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Источник:
as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Перевзутий
26.01.2025 в 09:28
Беллингем
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Комментарии 1
Перевзутий
26.01.2025 в 09:28
Беллингем
Ответить
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