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Барселона – Валенсия. смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Ханси Флик старается не отставать от лидеров

Барселона – Валенсия. смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Ханси Флика сейчас идет на третьем месте и пытается догнать двух мадридских грандов: "Реал" и "Атлетико". Матч против одного из аустайдеров этого сезона Ла Лиги должен стать для каталонцев легкой прогулкой, но получится ли так на практике?

Если у них есть реальные амбиции, то "сине-гранатовые" просто обязаны забирать здесь свои три очка.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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Примера. 12-й тур.

26 января. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Барселона" — "Валенсия"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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