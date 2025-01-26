Барселона – Валенсия. смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Команда Ханси Флика сейчас идет на третьем месте и пытается догнать двух мадридских грандов: "Реал" и "Атлетико". Матч против одного из аустайдеров этого сезона Ла Лиги должен стать для каталонцев легкой прогулкой, но получится ли так на практике?

Если у них есть реальные амбиции, то "сине-гранатовые" просто обязаны забирать здесь свои три очка.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.

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Примера. 12-й тур.

26 января. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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