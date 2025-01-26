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Барселона – Валенсия. смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Ханси Флик старается не отставать от лидеров
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Ханси Флика сейчас идет на третьем месте и пытается догнать двух мадридских грандов: "Реал" и "Атлетико". Матч против одного из аустайдеров этого сезона Ла Лиги должен стать для каталонцев легкой прогулкой, но получится ли так на практике?
Если у них есть реальные амбиции, то "сине-гранатовые" просто обязаны забирать здесь свои три очка.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 26 января.
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Примера. 12-й тур.
26 января. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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