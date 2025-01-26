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Автор хет-трика против Вальядолида поделился комментариями о взятии трех очков

Испания

Рассказал о своей адаптации

Автор хет-трика против Вальядолида поделился комментариями о взятии трех очков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера состоялся матч мадридского "Реала" против "Вальядолида", игра закончилась со счетом 3:0, все три гола в матче забил Килиан Мбаппе. Это первый хет-трик француза за "Реал".

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Килиан Мбаппе для As поделился своими эмоциями:

"Приятное чувство, я очень рад. Но прежде всего я рад победе. Я говорю об этом каждую неделю, но сегодня было особенно важно победить на фоне потери очков "Атлетико".

Я уже говорил, что могу играть на всех трех позициях в атаке. Мне пришлось адаптироваться, но теперь я могу играть где угодно, на любой позиции. Моя адаптация завершена. Сейчас на поле все выходит естественным образом".

Добавим, что Мбаппе забил 14 голов в 19 матчах в Ла Лиге.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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