Автор хет-трика против Вальядолида поделился комментариями о взятии трех очков

Вчера состоялся матч мадридского "Реала" против "Вальядолида", игра закончилась со счетом 3:0, все три гола в матче забил Килиан Мбаппе. Это первый хет-трик француза за "Реал".

Килиан Мбаппе для As поделился своими эмоциями:

"Приятное чувство, я очень рад. Но прежде всего я рад победе. Я говорю об этом каждую неделю, но сегодня было особенно важно победить на фоне потери очков "Атлетико".

Я уже говорил, что могу играть на всех трех позициях в атаке. Мне пришлось адаптироваться, но теперь я могу играть где угодно, на любой позиции. Моя адаптация завершена. Сейчас на поле все выходит естественным образом".