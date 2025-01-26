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Райо Вальекано - Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Игра за еврокубковую зону

Райо Вальекано - Жирона: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После поражения от "Севильи" в прошлом туре "Жирона" потеряла место в еврокубковой зоне и стремится туда вернуться, игра с "Райо Вальекано" может вполне помочь команде Цыганкова. "Райо Вальекано" в прошлом туре чемпионата Испании сыграл вничью 1:1 на выезде против "Осасуны", из-за такого результата "Райо" отстает от "Жироны" на 2 очка и тоже является потенциальным претендентом на еврокубки.

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Райо Вальекано - Жирона.

26 января 2025, 15:00
Трансляция: MEGOGO Футбол Второй

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Трансляция. Райо Вельекано - Жирона
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