Мбаппе, который занимает 2-е место в гонке бомбардиров Ла Лиги, высказался об игроке, который занимает первое место.

Автор первого хет-трика за "Реал Мадрид" Килиан Мбаппе высказался о борьбе с Левандовским в гонке бомбардиров в чемпионате Испании:

"Винисиус и Родриго хотят помочь мне стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Было бы здорово, но вообще это мне стоит им помочь - им и всей команде. Ведь мы больше всего хотим, чтобы "Реал" побеждал. Если я стану лучшим бомбардиром, отлично, но победа в Ла Лиге - это самое главное", — цитирует As Мбаппе.