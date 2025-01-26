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Мбаппе, который занимает 2-е место в гонке бомбардиров Ла Лиги, высказался об игроке, который занимает первое место.

Испания

О Роберте Левандовском

Мбаппе, который занимает 2-е место в гонке бомбардиров Ла Лиги, высказался об игроке, который занимает первое место.

фото - Getty Images

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Автор первого хет-трика за "Реал Мадрид" Килиан Мбаппе высказался о борьбе с Левандовским в гонке бомбардиров в чемпионате Испании:

"Винисиус и Родриго хотят помочь мне стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Было бы здорово, но вообще это мне стоит им помочь - им и всей команде. Ведь мы больше всего хотим, чтобы "Реал" побеждал. Если я стану лучшим бомбардиром, отлично, но победа в Ла Лиге - это самое главное", — цитирует As Мбаппе.

Напомним, что Роберт Левандовский забил 16 мячей в 19 матчах, а Мбаппе — 15 мячей в 19 матчах.

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Роберт Левандовский Ла Лига Килиан Мбаппе
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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