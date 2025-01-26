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Звёздный футболист Реала поздравил нападающего клуба с дебютным хет-триком

Испания

Для нападающего это важное событие

Звёздный футболист Реала поздравил нападающего клуба с дебютным хет-триком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный футболист "Реала" поздравил нападающего клуба с дебютным хет-триком.

Полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем в своём профиле Instagram поздравил нападающего Килиана Мбаппе.

"Выездные дни. Поздравляю, мой друг Килиан Мбаппе", - написал Беллингем.

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"Реал" обыграл "Вальядолид" на выезде со счётом 3:0. Хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Нападающий на данный момент забил 15 голов и отдал 2 голевые передачи в Ла Лиге за клуб.

"Королевский клуб" поднялся на первое место в турнирной таблице с 49-ю очками.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
26.01.2025 в 14:36
Так 14 чи 15 голів забив у ЛаЛізі.? Ви вже визначіться. А то в одному дописі пишете 14, в іншому 15 голів.
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Комментарии 1
CVK1993 (Рівне)
26.01.2025 в 14:36
Так 14 чи 15 голів забив у ЛаЛізі.? Ви вже визначіться. А то в одному дописі пишете 14, в іншому 15 голів.
Ответить
0
0

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