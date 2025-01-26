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Звёздный футболист Реала поздравил нападающего клуба с дебютным хет-триком
Для нападающего это важное событие
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный футболист "Реала" поздравил нападающего клуба с дебютным хет-триком.
Полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем в своём профиле Instagram поздравил нападающего Килиана Мбаппе.
"Выездные дни. Поздравляю, мой друг Килиан Мбаппе", - написал Беллингем.
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"Реал" обыграл "Вальядолид" на выезде со счётом 3:0. Хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Нападающий на данный момент забил 15 голов и отдал 2 голевые передачи в Ла Лиге за клуб.
"Королевский клуб" поднялся на первое место в турнирной таблице с 49-ю очками.
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